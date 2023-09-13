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23:29, 13 сентября 2023Бывший СССР

В Сумской области Украины прозвучали взрывы

«Страна.ua»: в Сумской области прозвучали взрывы

В Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, речь идет о работе систем противовоздушной обороны про беспилотному летательному аппарату. В области объявлена воздушная тревога.

13 сентября Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск на донецком направлении. Помимо того, на указанном направлении были отражены восемь атак штурмовых групп ВСУ.

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    Марина Совина
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