«Страна.ua»: в Сумской области прозвучали взрывы

В Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, речь идет о работе систем противовоздушной обороны про беспилотному летательному аппарату. В области объявлена воздушная тревога.

13 сентября Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск на донецком направлении. Помимо того, на указанном направлении были отражены восемь атак штурмовых групп ВСУ.