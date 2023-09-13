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00:22, 13 сентября 2023Мир

Минобороны Тайваня учтет опыт СВО на Украине в оборонном строительстве

CNA: Минобороны Тайваня учтет опыт СВО на Украине в оборонном строительстве
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Lin Jian / Globallookpress.com

Минобороны Тайваня учтет опыт специальной военной операции (СВО) на Украине в оборонном строительстве. Об этом говорится в докладе о национальной обороне, передает CNA.

«Была сделана ставка на высокую степень мобильности, рассредоточении сил, маскировке, дублировании и децентрализации управления, обеспечивающее целостность управления на всем протяжении операции», — указали военные. По мнению экспертов, достичь многоуровневого сдерживания можно благодаря концепции ассиметричных операций.

Военные предположили, что в случае конфликта нужно применять дальнобойные, высокоточные и маневренные средства для поражения войск противника. Они указали на важность использования малогабаритного, интеллектуального оружия, разнообразных беспилотных средств и системы борьбы с ними.

Ранее Минобороны Тайваня заявило, что 13 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) нарушили зону реагирования.

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    Марина Совина
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