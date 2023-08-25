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08:45, 25 августа 2023Мир

Тайвань заявил о нарушении китайскими самолетами зоны реагирования

Минобороны Тайваня заявило, что 13 самолетов Китая нарушили зону реагирования

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan / Reuters

13 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) нарушили зону реагирования Тайваня. Об этом заявило Минобороны острова, сообщает Reuters.

По данным оборонного ведомства Тайваня, оно обнаружило 22 китайских самолета, в том числе истребители, бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и беспилотники, 13 из которых вошли в зону реагирования.

При этом Тайвань не разглашает, где находится его зона реагирования, но пристально следит за Тайваньским проливом и районом к югу и юго-западу от острова.

Ранее после слов вице-президента и кандидата в президенты Тайваня Лая Циндэ о том, что остров не является частью Китая, Пекин пообещал принять решительные меры против сепаратистов. По мнению китайских властей, действия тайваньского вице-президента доказали, что он «возмутитель спокойствия до мозга костей», подвергающий остров опасности войны.

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    Семен Александров
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