Пьяный поляк подрался с украинским таксистом

Wprost: в Гданьске пьяный поляк оскорбил и подрался с украинским таксистом

В Польше полицейские задержали двух мужчин, которые устроили драку с таксистом с украинским гражданством в Гданьске, сообщает издание Wprost.

Поляки заказали такси до аэропорта, на вызов приехал молодой украинец. Водитель попросил сидящего спереди пассажира прекратить употреблять алкоголь а автомобиле, в ответ на что пьяный мужчина начал оскорблять таксиста, а также насмехаться над его происхождением.

«Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными», — сказано в статье.

В конечном счете, когда транспортное средство остановилось на светофоре, нетрезвый клиент ударил водителя по лицу, а тот, в свою очередь, распылил перцовый баллончик. Двое мужчин в возрасте 40 и 43 лет были задержаны.

Ранее в чешском городе Пльзень пьяный украинец 1983 года рождения, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил двух человек за отказ дать сигарету.