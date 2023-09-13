В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь терактом

Депутат Госдумы Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом и диверсией.

«Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной. Все причастные к преступлению должны понести наказание», — отметил он.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. В результате произошедшего пострадали 24 человека, повреждены два корабля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что сработали системы противовоздушной обороны, продолжается контроль воздушной обстановки.