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08:50, 13 сентября 2023Россия

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь терактом

Депутат Госдумы Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал атаку ВСУ на Севастополь терактом и диверсией.

«Ничего нового абсолютно не происходит, мы понимаем, что воюем с террористами, поэтому наша победа должна быть окончательной и безоговорочной. Все причастные к преступлению должны понести наказание», — отметил он.

В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. В результате произошедшего пострадали 24 человека, повреждены два корабля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что сработали системы противовоздушной обороны, продолжается контроль воздушной обстановки.

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    Марина Совина
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