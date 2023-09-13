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07:26, 13 сентября 2023Россия

ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. Пострадали 24 человека, повреждены два корабля

МО: ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 сентября совершили ракетную атаку на судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами. В Севастополе произошел пожар, пострадали 24 человека, повреждены два корабля, находившиеся на ремонте.

В результате атаки произошло возгорание на территории Севморзавода, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На Севастополь была совершена атака наших врагов. В районе Южной бухты сейчас пожар, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Глава Севастополя уточнил, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), продолжается контроль воздушной обстановки. Он добавил, что на месте пожара работают все необходимые службы, возгоранию присвоен четвертый класс.

Развожаев призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он также попросил местных жителей не выкладывать видео, чтобы не помогать противнику.

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ВСУ атаковали Крым десятью ракетами и тремя катерами

В Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте

Минобороны России

Момент мощного взрыва в Севастополе попал в объективы видеокамеры. На кадрах видно, как поднимается столб пламени.

Также в ночь на 13 сентября временно перекрывалось движение автомобилей по Крымскому мосту.

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7 сентября 2023

В результате ракетной атаки пострадали 24 человека

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ракетной атаки, по предварительным данным, пострадали 24 человека.

В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Глава города уточнил, что опасности для гражданских объектов из-за пожара в Севастополе нет.

Атаки ВСУ на Крым продолжаются

В конце августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

В ночь на 10 сентября вблизи Крыма произошла попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько раз атаковать полуостров. В частности, средствами противовоздушной обороны были сбиты восемь беспилотников.

Также российские военные самолеты пресекли попытку украинского десанта высадиться в Крыму, три катера американского производства были уничтожены в районе острова Змеиный.

8 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на севере полуострова система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник.

До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом 5 сентября. В Минобороны назвали совершенное Киевом нападение попыткой террористической атаки.

30 августа в ведомстве заявили, что в Крыму удалось сбить украинскую ракету. В тот же день четыре катера с десантом ВСУ безуспешно попытались высадиться в Крыму.

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    Марина Совина
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