В Крыму сбили беспилотник

Аксенов заявил об уничтожении беспилотника системой ПВО на севере Крыма

На севере Крыма система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — сообщил Аксенов.

8 сентября ФСБ также сообщила о задержании украинского агента, который готовил теракт на железной дороги в Крыму. В оборудованном им тайнике нашли предназначенное для совершения диверсии самодельное взрывное устройство. Мужчина также собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России и передавал их Украине. Аксенов впоследствии подтвердил это.

До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом 5 сентября. В Минобороны назвали совершенное Киевом нападение попыткой террористической атаки.