Два БПЛА и украинская ракета уничтожены над Брянской областью и Крымом

Минобороны РФ: уничтожены два БПЛА над Брянской областью и ракета над Крымом

Вечером 30 августа были пресечены террористические атаки Украины в двух регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В небе над Брянской областью с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Также в Республике Крым средствами ПВО удалось сбить украинскую ракету, заявили в министерстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в регионе сработали системы ПВО, которые уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

По предварительным данным, два взрыва произошли в Советском районе, между ними была пауза в несколько минут. Местные жители рассказали о возможном пожаре возле телецентра.