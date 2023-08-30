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22:51, 30 августа 2023Россия

Два БПЛА и украинская ракета уничтожены над Брянской областью и Крымом

Минобороны РФ: уничтожены два БПЛА над Брянской областью и ракета над Крымом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Вечером 30 августа были пресечены террористические атаки Украины в двух регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В небе над Брянской областью с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Также в Республике Крым средствами ПВО удалось сбить украинскую ракету, заявили в министерстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в регионе сработали системы ПВО, которые уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

По предварительным данным, два взрыва произошли в Советском районе, между ними была пауза в несколько минут. Местные жители рассказали о возможном пожаре возле телецентра.

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    Александра Синицына
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