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22:15, 30 августа 2023Россия

В небе над Брянском произошли два взрыва

Shot: два взрыва произошли над Брянском, местные жители сообщили о пожаре
СюжетВзрыв в Брянске

Фото: Stringer / Reuters

В небе над Брянском прогремели два взрыва, по неподтвержденной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, взрывы произошли в Советском районе, между ними была пауза в несколько минут. Местные жители рассказали о возможном пожаре возле телецентра.

Утром 30 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что два БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске. Возгорание, возникшее в местах падения беспилотников, ликвидировали, никто не пострадал. Также утром в брянском управлении Следственного комитета произошел взрыв. Пострадавших нет, однако в здании выбило окна.

В ночь на 30 августа украинские дроны пытались атаковать нефтебазу «Дружба». Последовавшие за атакой взрывы засняли на видео.

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    Александра Синицына
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