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08:39, 30 августа 2023Россия

Губернатор сообщил о новой атаке беспилотников в Брянске

Губернатор Богомаз: два БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новой атаке беспилотников в Брянске. Об этом он написал в своем Telegram.

Как рассказал Богомаз, два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. Возникшее на месте падения сбитых БПЛА возгорание ликвидировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Атака беспилотников на Брянскую область и еще ряд регионов России произошла в ночь на 30 августа. В Брянске два беспилотника пытались атаковать нефтебазу «Дружба» около 00:50 по московскому времени.

Утром 30 августа в здании брянского следственного комитета произошел взрыв. В результате никто не пострадал, однако в здании выбило окна.

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    Марина Совина
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