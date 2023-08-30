Губернатор сообщил о новой атаке беспилотников в Брянске

Губернатор Богомаз: два БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новой атаке беспилотников в Брянске. Об этом он написал в своем Telegram.

Как рассказал Богомаз, два беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. Возникшее на месте падения сбитых БПЛА возгорание ликвидировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Атака беспилотников на Брянскую область и еще ряд регионов России произошла в ночь на 30 августа. В Брянске два беспилотника пытались атаковать нефтебазу «Дружба» около 00:50 по московскому времени.

Утром 30 августа в здании брянского следственного комитета произошел взрыв. В результате никто не пострадал, однако в здании выбило окна.