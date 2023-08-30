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01:43, 30 августа 2023Россия

Появилось видео с места взрыва в Брянске

Очевидцы сняли видео с места взрыва во время атаки беспилотников в Брянске

Очевидцы сняли видео с места взрыва во время атаки беспилотников в Брянске. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, два беспилотника пытались атаковать нефтебазу «Дружба» около 00:50 по московскому времени.

О том, что жители Брянска сообщили о звуке взрыва в городе в ночь на среду, 30 августа, сообщалось ранее. Звук было хорошо слышно в районах Володарка и Советский. По предварительным данным сработала система противовоздушной обороны.

До этого вечером 29 августа атаке беспилотников подвергся аэропорт Пскова. Он является объектом совместного базирования, находящимся в ведении Министерства обороны РФ.

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    Марина Совина
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