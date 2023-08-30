Брянский губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Губернатор Богомаз: система ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянским районом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о двух взрывах в небе над Брянском. Местные жители рассказали о возможном пожаре возле телецентра.

Кроме того, система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В ночь на среду, 30 августа, произошла массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь.