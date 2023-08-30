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22:23, 30 августа 2023Россия

Брянский губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Губернатор Богомаз: система ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянским районом
СюжетПожар в Крыму

Фото: Wana News Agency / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о двух взрывах в небе над Брянском. Местные жители рассказали о возможном пожаре возле телецентра.

Кроме того, система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В ночь на среду, 30 августа, произошла массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь.

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    Марина Совина
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