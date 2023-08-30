ПВО сбила крылатую ракету в Крыму

Аксенов сообщил, что система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крылатую ракету в восточной части Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

В ночь на среду, 30 августа, произошла массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы Ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь.

В результате атаки по аэродрому в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Предварительно, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории объекта. В Калужской области беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, из-за чего началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждено остекление в одном жилом доме. Пострадавших нет.