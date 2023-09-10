Неудачная попытка высадки десанта ВСУ и отражение атаки беспилотников. Что происходило ночью у побережья Крыма?

МО РФ сообщило об уничтожении трех катеров с десантом ВСУ вблизи острова Змеиный

Ночью вблизи Крыма произошла попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько раз атаковать полуостров. В частности, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотников.

Также российские военные самолеты пресекли попытку украинского десанта высадиться в Крыму, три катера американского производства были уничтожены в районе острова Змеиный.

Попытка высадки десанта

Утром 10 сентября Минобороны России заявило, что ночью три быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ двигались в направлении полуострова и были уничтожены.

Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера Минобороны России

Первым о попытке десанта сообщил Telegram-канал «Рыбарь». По его информации, военнослужащие Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) Украины предприняли неудачную высадку к берегам Крыма, они потеряли около 20 человек и несколько судов.

Атака беспилотниками

Минобороны России сообщило, что ночью Крым пытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым Минобороны России

Накануне вечером российское оборонное ведомство также отчиталось о пресечении попытки теракта беспилотником в Крыму. Один дрон был сбит силами ПВО.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник. Позже политик уточнил, что противовоздушная оборона сбила еще два дрона. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Недавние атаки дронов на Крым и попытки высадки десанта

8 сентября Аксенов сообщил, что на севере Крыма система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник.

В тот же день в ФСБ рассказали о задержании украинского агента, который готовил теракт на железной дороге в Крыму. В оборудованном им тайнике нашли предназначенное для совершения диверсии самодельное взрывное устройство. Мужчина также собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России и передавал их Украине.

До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом 5 сентября. В Минобороны назвали совершенное Киевом нападение попыткой террористической атаки.

30 августа в ведомстве заявили, что в Крыму удалось сбить украинскую ракету. В тот же день четыре катера с десантом ВСУ безуспешно попытались высадиться в Крыму.

Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30 уничтожил украинский катер с экипажем в акватории Черного моря.

22 августа российское оборонное ведомство также рассказало об уничтожении в этом же районе катера производства США, на котором передвигалась группа украинских десантников. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых видно, как по судну ВСУ наносится удар из авиационной пушки.

