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20:53, 9 сентября 2023Россия

Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

Минобороны РФ заявило о предотвращении теракта в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В субботу, 9 сентября, была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с помощью БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что БПЛА был уничтожен в 19:30 по московскому времени.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Позже он сообщил, что в регионе сбиты еще два БПЛА. «Прошу доверять только официальным источникам информации», — добавил Аксенов.

В конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении «всего российского», в том числе согласованы удары по Крыму.

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