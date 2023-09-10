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06:11, 10 сентября 2023Россия

Восемь беспилотников сбили над акваторией Крыма

Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над акваторий Крыма

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 10 сентября восемь беспилотников сбили над акваторией Крыма, об этом сообщили в Минобороны России.

«Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в субботу, 9 сентября, была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с помощью БПЛА.

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    Марина Совина
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