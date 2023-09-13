Сотрудница полиции позаимствовала велосипед у ребенка для погони за преступником

В Великобритании сотрудница полиции догнала преступника на детском велосипеде

В Великобритании сотрудница полиции Харриетт Тейлор догнала подозреваемого на детском велосипеде, который позаимствовала у ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Тейлор остановилась рядом с мальчиком, когда преследовала 47-летнего преступника по центру английского города Портсмут, графство Гэмпшир. Она спросила, нельзя ли на время позаимствовать его велосипед. Мальчик удивился, но не стал возражать. Тейлор поблагодарила его и продолжила погоню уже на велосипеде.

Вместе с коллегами ей удалось догнать и задержать мужчину. В настоящее время преступник находится под стражей, его подозревают в краже со взломом. Позже Тейлор вернула мальчику велосипед, и они сфотографировались вместе на память.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полиция задержала подозреваемого, который попытался спрятаться от преследования в мусорном баке. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника благодаря тепловизору.