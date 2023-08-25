Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

Полиция в Британии нашла и задержала спрятавшегося в мусорном баке мужчину

Полиция в британском графстве Девон задержали подозреваемого, который попытался спрятаться от преследования в мусорном баке, но попался. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника благодаря тепловизору, установленному на борту полицейского вертолета. «Пятый мусорный бак слева светится от тепла, как рождественская елка», — сообщил пилот по рации.

Офицеры окружили бак. Один из них открыл крышку и увидел внутри подозреваемого. Мужчина встал в баке, после чего его вытащили и задержали. За какие нарушения мужчину разыскивали, не сообщается.

Ранее сообщалось, что полиция в британском городе Рочдейл, графство Большой Манчестер, нашла подростка, которого разыскивали за угон машины, внутри огромного плюшевого медведя. Оказалось, что он разрезал заднюю часть игрушки и спрятался внутри.