Названы последствия приостановки торгов на срочном рынке Мосбиржи

Аналитик Антонов: приостановка торгов на Мосбирже не несет глобальных рисков

Приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи утром 13 сентября не несет глобальных рисков, поскольку была недолгой. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, такие ситуации на Мосбирже происходят в среднем два раза в год. При этом эксперт назвал последствия, которые приостановка может нести для трейдеров после возобновления работы биржи.

Так, возможны резкие колебания цен в случае, если открытие совпадет с важными для рынка новостями. Также могут наблюдаться скачки цен на фьючерсы и опционы, поскольку рынок после начала работы будет устанавливать новый баланс спроса и предложения. Кроме того, последствием может быть невыполнение стоп-приказов (ситуация, в которой брокеру необходимо совершить покупку или продажу при достижении определенной цены). По словам эксперта, они не смогут сработать технически из-за скачка цен. Если это произойдет, то приведет к большим убыткам. Высокая волатильность также может привести к сложностям с закрытием позиций, открытых до приостановки торгов.

В 09:30 по московскому времени 13 сентября срочные торги на Московской бирже приостановили из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. Их возобновили после устранения неполадок в 13:30.

На срочном рынке Мосбиржи торгуются деривативы — фьючерсы и опционы на базовые активы (акции, драгоценные металлы, валютные пары, сырьевые товары, фондовые индексы). Во время приостановки система была доступна только для снятия заявок.