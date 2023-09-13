Мосбиржа возобновила срочные торги

Московская биржа возобновила торги на срочном рынке после четырехчасовой паузы

Московская биржа (Мосбиржа) возобновила торги на срочном рынке после утренней приостановки, проведение операций стало доступно с 13:30 по московскому времени. Об этом сообщается в заявлении площадки.

На срочном рынке Мосбиржи торгуются деривативы — фьючерсы и опционы на базовые активы, такие как акции, драгоценные металлы, валютные пары, сырьевые товары, фондовые индексы. Утром система была доступна исключительно для снятия заявок.

Четырехчасовая пауза была обусловлена сбоем в работе торгово-клиринговой системы. Проблему удалось решить после проведения диагностики. При этом изначально планировалось, что возобновление торгов произойдет в 13:00 по московскому времени. Однако после дополнительных консультаций с участниками рынка было решено перенести сроки на 13:30, заключили в Мосбирже.

В апреле площадка сообщала о росте числа попыток дестабилизировать цены на акции с начала года. По словам директора департамента рынка акций Мосбиржи Бориса Блохина, в период за январь по февраль были зафиксированы в общей сложности восемь попыток дестабилизации цен на акции. Для сравнения, за весь 2022 год аналитики торговой площадки выявили 13 подобных случаев.