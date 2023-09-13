Назван срок возобновления торгов на срочном рынке Мосбиржи

Мосбиржа анонсировала скорое возобновление торгов на срочном рынке

Торги на срочном рынке Московской биржи (Мосбиржи) будут доступны с 13:00. Система была восстановлена в 04:45 без сделок, заключенных в период с 08:50 до 09:30 по московскому времени, говорится в сообщении площадки.

На срочном рынке Мосбиржи торгуются деривативы — фьючерсы и опционы на базовые активы, такие как акции, драгоценные металлы, валютные пары, сырьевые товары, фондовые индексы. В настоящее время система торгов доступна исключительно для снятия заявок. «Возобновление торгов на срочном рынке в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников», — заключили в Мосбирже.

Ранее пресс-служба Московской биржи объяснила приостановку торгов на срочном рынке сбоем в работе торгово-клиринговой системы. После инцидента сотрудники площадки заявили о проведении диагностики системы. Изначально Мосбиржа не стала раскрывать конкретную причину приостановки срочных торгов.