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10:43, 13 сентября 2023Экономика

Названа причина остановки торгов на Мосбирже

Мосбиржа: торги приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Торги на срочном рынке Мосбиржи были приостановлены из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. Такую причину пресс-служба площадки назвала в разговоре с «РБК Инвестициями».

«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — заявили представители биржи.

Сообщение об остановке торгов ранее появилось на площадке, однако Мосбиржа первоначально не указала причину такого решения. На момент написания материала на сайте биржи также не появилось дополнительных разъяснений или информации о времени начала торгов.

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На срочном рынке Московской биржи торгуются деривативы — фьючерсы и опционы на базовые активы, такие как акции, драгоценные металлы, валютные пары, сырьевые товары, фондовые индексы и другое.

В апреле площадка сообщила, что зафиксировала рост числа попыток дестабилизировать цены на акции с начала года. По словам директора департамента рынка акций площадки Бориса Блохина, в период за январь по февраль 2023 года Мосбиржа зафиксировала восемь попыток дестабилизации цен на акции. При этом за весь 2022 год выявили 13 таких случаев, указал он.

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