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09:52, 13 сентября 2023Экономика

Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

Мосбиржа остановила торги на срочном рынке по неназванной причине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Торги на Московской бирже приостановлены с 09:30 по московскому времени, сроки возобновления неизвестны. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

О причинах приостановки не сообщается. На срочном рынке торгуются 27 опционов на акции, 95 фьючерсных контрактов и опционы на них. Базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Торги на рынке могут приостанавливаться из-за технических неисправностей или слишком резких движений по определенным инструментам, однако, как правило, площадка сразу указывает причину.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосбиржи уточнил, что приостановка связана с нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию.

В начале основной сессии российский фондовый рынок растет на 0,4 процента, а рубль незначительно слабеет. Курс доллара поднялся выше 95 рублей, евро — выше 102 рублей.

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    Платон Щукин
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