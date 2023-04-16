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12:46, 16 апреля 2023Экономика

Мосбиржа зафиксировала рост числа нетипичных ситуаций на торгах

Мосбиржа с начала года выявила рост числа попыток дестабилизировать цены на акции

Фото: xalien / Shutterstock / Fotodom

Мосбиржа с начала года выявила рост числа попыток дестабилизировать цены на акции. Об увеличении количества нетипичных ситуаций на торгах рассказал РБК директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин.

Так, в период за январь по февраль 2023 года Мосбиржа зафиксировала восемь попыток дестабилизации цен на акции. За 2022 год выявили 13 таких случаев, указал Блохин. Он также объяснил, что раньше подобные кейсы наблюдались в очень неликвидных бумагах, а рост происходил на объемах в 10-30 миллионов рублей. Между тем в январе-феврале некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда.

В свою очередь, глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях также заявил о росте числа нетипичных ситуаций на рынке.

Ранее Мосбиржа сообщила о запуске с 10 апреля сервиса по внебиржевой торговле акциями без листинга. Сервис будет доступен всем российским брокерам, но ценными бумагами, торгуемыми на площадке, смогут торговать только квалифицированные инвесторы.

В декабре 2022 года сообщалось, что объем торгов на Московской бирже превысил один квадриллион рублей. «Основной вклад в этот результат внес денежный рынок, который перераспределял деньги на рынке и обеспечивал ликвидностью всех участников торгов», — пояснил глава биржи Юрий Денисов.

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Алина Гончарова
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