Мосбиржа объявила о запуске нового вида торгов акциями

Мосбиржа с 10 апреля запустит сервис по внебиржевой торговле акциями без листинга

С 10 апреля Московская биржа запускает новый сервис, где сделки будут заключаться не напрямую между продавцом и покупателем, а через Национальный клиринговый центр (НКЦ). Об этом организация сообщает на своем сайте.

Новая платформа будет предназначена для внебиржевой торговли акциями российских компаний, не выходивших на биржу с листингом (размещением акций на бирже). На первом этапе инвесторы могут заключать такие сделки с десятью акциями российских компаний без листинга. Их список опубликован на сайте Мосбиржи. В дальнейшем список инструментов будет расширен.

Сервис будет доступен всем российским брокерам, но ценными бумагами, торгуемыми на площадке, смогут торговать только квалифицированные инвесторы, сообщает директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. Брокеры самостоятельно будут регулировать доступ своим клиентам, отмечает он. По его словам, в будущем платформа может также стать базовой для pre-IPO компаний.

С начала 2022 года объем торгов на Московской бирже превысил один квадриллион рублей. «Основной вклад в этот результат внес денежный рынок, который перераспределял деньги на рынке и обеспечивал ликвидностью всех участников торгов», — пояснил глава биржи Юрий Денисов во время брифинга.