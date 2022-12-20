Объем торгов на Мосбирже превысил квадриллион рублей

С начала года объем торгов на Мосбирже превысил один квадриллион рублей

С начала текущего года объем торгов на Московской бирже превысил один квадриллион рублей. Об этом рассказал глава биржи Юрий Денисов, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Основной вклад в этот результат внес денежный рынок, который перераспределял деньги на рынке и обеспечивал ликвидностью всех участников торгов», — пояснил он во время брифинга. По словам Денисова, российский рынок смог адаптироваться к нестандартной ситуации и продолжить нормальную работу.

Также стало известно, что Мосбиржа рассматривает запуск торгов десятью новыми валютными парами, в том числе дирхамом ОАЭ и азербайджанским манатом. По словам Денисова, доля «дружественных» валют в валютных торгах составила 34 процента, при этом доля доллара сократилась, а доля евро немного выросла.