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12:15, 20 декабря 2022Экономика

Объем торгов на Мосбирже превысил квадриллион рублей

С начала года объем торгов на Мосбирже превысил один квадриллион рублей

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

С начала текущего года объем торгов на Московской бирже превысил один квадриллион рублей. Об этом рассказал глава биржи Юрий Денисов, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Основной вклад в этот результат внес денежный рынок, который перераспределял деньги на рынке и обеспечивал ликвидностью всех участников торгов», — пояснил он во время брифинга. По словам Денисова, российский рынок смог адаптироваться к нестандартной ситуации и продолжить нормальную работу.

Также стало известно, что Мосбиржа рассматривает запуск торгов десятью новыми валютными парами, в том числе дирхамом ОАЭ и азербайджанским манатом. По словам Денисова, доля «дружественных» валют в валютных торгах составила 34 процента, при этом доля доллара сократилась, а доля евро немного выросла.

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Платон Щукин
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