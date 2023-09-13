В Азербайджане сообщили о крушении военного транспортного средства

Минобороны Азербайджана сообщило о крушении военного транспортного средства

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военное транспортное средство потерпело крушение в горной местности со сложным рельефом. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

В результате несовместимые с жизнью ранения получили азербайджанские военнослужащие Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу. Отмечается, что по факту произошедшего ведется расследование. Руководство Минобороны выразило глубокие соболезнования родным и близким военных.

Ранее оборонное ведомство Азербайджана заявило об интенсивном обстреле позиций армии республики в Нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские силы предприняли «необходимые меры». Как уточнили в Минобороны, позиции войск Азербайджана подверглись интенсивному обстрелу в агдамском направлении.