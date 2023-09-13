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14:07, 13 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан сообщил об интенсивном обстреле со стороны Армении в Карабахе

Азербайджан сообщил об интенсивном обстреле со стороны Армении в Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле позиций Вооруженных сил (ВС) республики в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороны уточнили, что 13 сентября около 11:20 по московскому времени в зоне временного размещения российских миротворцев армянские военные подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции азербайджанских войск в агдамском направлении. В ведомстве добавили, что подразделениями ВС Азербайджана «были приняты необходимые меры».

Ранее в Минобороны Армении обвинили азербайджанскую армию в обстреле армянских позиций, расположенных на участке Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

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    Алевтина Запольская
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