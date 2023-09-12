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15:30, 12 сентября 2023Бывший СССР

В Армении заявили об обстреле позиций со стороны Азербайджана

В МО Армении обвинили ВС Азербайджана в обстреле позиций на участке Верин Шоржа

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Министерстве обороны (МО) Армении обвинили Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в обстреле позиций армянской армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны уточнили, что 12 сентября обстрел из стрелкового оружия со стороны подразделений ВС Азербайджана был зафиксирован в районе армянских позиций, расположенных на участке Верин Шоржа в Гегаркуниксой области.

Ранее в Азербайджане сообщали об обстреле позиций своих ВС со стороны Армении. В военном ведомстве республики отметили, что огонь был зафиксирован в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской автономной области.

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    Георгий Нестеров
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