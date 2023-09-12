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13:19, 12 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Арменией

Минобороны Азербайджана: Армения обстреляла позиции армии в направлении Хавуша

Фото: Umit Bektas / Reuters

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

«12 сентября около 11:25 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство добавило, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры в указанным направлении.

При этом Министерство обороны Армении опровергло информацию о нанесении удара, заявив, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.

Ранее, 11 сентября, заместитель министра обороны Армении сообщил, что на границе с республикой прослеживается скопление азербайджанских сил. Он подчеркнул, что в регионе всегда есть риск обострения конфликта, однако Ереван делает все возможное, чтобы этого не произошло.

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    Алевтина Запольская
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