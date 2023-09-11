В Армении заявили о скоплении азербайджанских сил на границе

Замминистра Армении Саркисян: на границе видно скопление азербайджанских сил

На границе Армении с Азербайджаном прослеживается скопление азербайджанских сил. С таким заявлением выступил замминистра республики Арман Саркисян, его цитирует Telegram-канал «Sputnik Армения».

Комментируя текущую ситуацию в ходе беседы с журналистами, заместитель министра подчеркнул, что в регионе всегда есть риск обострения конфликта, однако Ереван делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Отмечается, что оборонное ведомство предоставляет полную информацию о происходящем и информирует даже о малейших инцидентах.

Ранее в МИД Армении заверили, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжать обсуждение механизмов деэскалации при первой возможности.