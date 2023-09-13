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17:42, 13 сентября 2023Среда обитания

Дом с лавовой трубкой продадут на Гавайях

Юрту с лавовой трубкой выставили на продажу на Гавайях за $179 тысяч

Фото: realtor.com

На Гавайях выставили на продажу юрту с собственной лавовой трубкой во дворе. Переносной дом можно приобрести за 179 тысяч долларов (17,2 миллиона рублей), передает New York Post.

Площадь жилья составляет около 65,5 квадратного метра, оно располагается на участке чуть меньше одного гектара. Юрта представляет собой студию, в которой имеется кухонная зона, гостиная и спальня. Отмечается, что дом не оборудован электричеством или солнечными батареями. Отдельно расположены душевая и компостный туалет.

В нескольких метрах от юрты расположена лавовая пещера, которую окружает невысокая стена из лавовых камней. Трубку обранужили в 2019 году, когда собственник хотел улучшить санузел. Для этого требовалось выкопать яму, однако на глубине около двух метров под землей оказалась пещера.

Продавец отметил, что лавовые трубки часто встречаются на местной территории. Они представляют собой полости в лавовых потоках, вытянутые в виде коридоров. Такие каналы возникают при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Поверхностные слои лавы из-за контакта с холодным воздухом остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку.

Ранее в калифорнийском городе Санта-Барбара выставили на продажу доме в форме кита. Объект оценили в 3,25 миллиона долларов.

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    Александра Качан
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