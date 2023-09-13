Трамп обвинил Байдена в критике Путиным США

Трамп: Байден дал Путину основания для осуждения США

Президент США Джо Байден дал основания российскому коллеге Владимиру Путину критиковать страну. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик заявил, что противозаконные действия Байдена в отношении него стали поводом для критики со стороны главы России. «Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьет его во всех опросах», — написал он.

Ранее Трамп обвинил Байдена в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. По его словам, действующее американское руководство превращает государство в страну третьего мира.