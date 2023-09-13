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23:52, 13 сентября 2023Мир

Трамп обвинил Байдена в критике Путиным США

Трамп: Байден дал Путину основания для осуждения США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден дал основания российскому коллеге Владимиру Путину критиковать страну. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик заявил, что противозаконные действия Байдена в отношении него стали поводом для критики со стороны главы России. «Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьет его во всех опросах», — написал он.

Ранее Трамп обвинил Байдена в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. По его словам, действующее американское руководство превращает государство в страну третьего мира.

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    Марина Совина
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