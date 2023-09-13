Иностранец приставал на улице к российским школьницам и сел в тюрьму на 15 лет

В Тюмени суд приговорил таджика к 15 годам колонии за приставания к школьницам

В Тюмени суд приговорил 38-летнего гражданина Таджикистана, приехавшего в город на заработки, к 15 годам колонии строгого режима за приставания к двум школьницам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Приговор обжалуется осужденным и обвинением.

По данным следствия, утром 31 июля 2019 года несовершеннолетняя шла в летний пришкольный лагерь и встретила мужчину, который попросил установить часы на его мобильном телефоне. Девочка решила помочь, а подсудимый в этот момент начал трогать ее за грудь, а потом ее рукой провел у себя между ног и расстегнул штаны. Девочка убежала и рассказала обо всем родителям.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. Школьница подробно описала мужчину. Его задержали. Гражданин Таджикистана также совершил аналогичные действия еще с одной школьницей.

Ранее под Липецком задержали мужчину, домогавшегося шестилетней девочки в 2014 году. Он заманил ее в голубятню и попытался изнасиловать.