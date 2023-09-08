Россиянин заманил шестилетнюю девочку в голубятню и попытался изнасиловать
В Липецкой области 42-летний житель города Ельца домогался и попытался изнасиловать шестилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, в мае 2014 года фигурант встретил соседку и предложил ей посмотреть на голубей. Мужчина завел ребенка в голубятню и стал приставать. По дороге домой он попытался надругаться над малышкой. Девочка начала кричать, тогда на помощь прибежали прохожие.
О произошедшем девочка рассказала лишь спустя девять лет в эфире. Тогда следователи занялись этим делом. Подозреваемого задержали, он уже частично признал вину. Возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.