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17:20, 13 сентября 2023Среда обитания

Правительство ответило на идею раздавать землю бесплатно после 10 лет брака

Инициативу о бесплатном предоставлении земли россиянам отклонили в правительстве

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кабмин РФ отклонил инициативу о безвозмездном предоставлении земли россиянам, прожившим в зарегистрированном браке от 10 лет и имеющим одного ребенка и более. О решении правительственной комиссии пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как передает агентство, Комиссия правительства России по законопроектной деятельности ответила отказом на законопроект о бесплатной передаче земли в собственность семьям после 10 лет брака, сочтя данную меру излишней. Земельным кодексом уже «установлены случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно гражданину, а также особенности их предоставления отдельным категориям граждан. Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование представляется избыточным», — поясняется в отзыве комиссии.

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Законопроект, разработкой которого занимались депутаты Госдумы от ЛДПР, был направлен на отзыв кабмина в июле этого года. Авторы инициативы предлагали узаконить право российских семей со стажем от 10 лет с детьми на бесплатное владение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минтруд с идеей о выделении дополнительных выходных многодетным родителям. По ее замыслу, таким семьям ежемесячно должны полагаться четыре оплачиваемых выходных дня.

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    Виктория Клабукова
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