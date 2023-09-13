Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командиров ВСУ

Украинский пленный: командиры ВСУ обманывают солдат и «пускают на мясо»

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывает личный состав, отправляя его на провальные миссии, рассказал пленный украинский военный Александр Скалацкий. Об этом пишет РИА Новости

По его словам, украинские военные устали морально. «Очень много 300-х (раненых), 200-х, очень много потерь», — подчеркнул он. Военнослужащий указал на то, что командование ВСУ обращается с солдатами грубо. «Посылают туда, куда вообще не надо идти. Обманывают, грубо говоря. На мясо», — указал он.

Мужчина сообщил, что до призыва работал поваром и служить не хотел. Сослуживцам Александр Скалацкий рекомендует сдаться в плен.

Ранее украинский солдат Виталий Лавринович, который попал в плен к российским военным на запорожском направлении, рассказал, что его с сослуживцами «выкинули» на объект в Запорожской области.

