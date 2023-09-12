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21:13, 12 сентября 2023Бывший СССР

Украинский пленный попал под кассетный обстрел ВСУ и получил ранения

Украинский военнопленный Лавринович попал под кассетный обстрел со стороны ВСУ
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский солдат Виталий Лавринович, который попал в плен к российским военным на запорожском направлении, рассказал о ранениях, которые он получил из-за обстрела кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

По его словам, его с сослуживцами «выкинули» на объект в Запорожской области, куда через трое суток вошли российские военные и взяли их в плен. «Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать "кассетами". От них получил ранения в руку, ногу и спину», — заявил боец.

Лавринович добавил, что перед отправкой на фронт его с сослуживцами заверили в том, что едут на боевое слаживание, выдав лишь автомат Калашникова с двумя магазинами, а на самом деле они оказались на боевых позициях. Помимо этого, он отметил недостаточную боевую подготовку своего подразделения.

Ранее военкор из США Патрик Ланкастер рассказал, что ВСУ наносят удары по гражданским целям в Донецке. По его словам, от обстрелов ВСУ страдает мирное население.

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    Марина Совина
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