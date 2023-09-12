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20:27, 12 сентября 2023Мир

Военкор из США рассказал об ударах ВСУ по Донецку

Военкор из США Ланкастер: ВСУ наносят удары по гражданским целям в Донецке

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданским целям в Донецке. Об этом рассказал военкор из США Патрик Ланкастер, интервью с ним доступно на YouTube.

«[Во время выборов] Украина наносила удары по Донецку в различных его районах, а также и по другим местам в соседних деревнях», — сказал он.

По его словам, от обстрелов ВСУ страдает мирное население. Кроме того, Ланкастер заявил, что украинские войска находятся почти на тех же рубежах, где они были в самом начале конфликта.

Ранее росгвардейцы оказали помощь раненным при обстреле Донецка гражданам. Уточняется, что ВСУ нанесли удар с помощью реактивной системы залпового огня.

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    Виктория Кондратьева
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