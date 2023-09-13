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15:58, 13 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ уличила сотрудницу ФСИН России в разглашении гостайны

ФСБ задержала сотрудницу ФСИН из Ульяновска за разглашение гостайны

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ульяновске сотрудники ФСБ задержали 44-летнюю сотрудницу ФСИН по подозрению в разглашении гостайны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает Tatar73.ru.

По данным спецслужб, женщина передала двум знакомым информацию о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении сотрудника УФСИН. Указанные сведения составляют государственную тайну и имеют гриф «секретно», а у получивших их граждан нет допуска к гостайне.

Задержанная стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

6 сентября сообщалось, что в Ярославской области суд приговорил к полутора годам условно бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса за разглашение гостайны. Факт разглашения секретных сведений был своевременно выявлен, вследствие чего российским спецслужбам удалось избежать тяжких последствий.

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    Любовь Ширижик
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