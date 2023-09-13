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16:33, 13 сентября 2023Мир

Херш назвал возможную причину начала войны США с Россией

Херш: проблемы в разведке могут привести США к войне с Россией

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Проблемы в работе разведки могут привести США к войне с Россией. Об этом написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице в Substack.

«Американские власти не получают политически неудобные разведданные. Если это не остановить, то это может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», — заявил журналист.

Он также отметил, что многие решения Вашингтона по украинскому конфликту могут основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления Министерства обороны США.

Ранее Херш предположил, что конец конфликта на Украине близок вопреки оценке администрации президента США Джо Байдена. По словам публициста, несмотря на скорое завершение конфликта, подход Белого дома, «когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом», не изменится.

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    Максим Габриелян
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