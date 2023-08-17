Сеймур Херш сообщил о скором конце конфликта на Украине

Журналист Сеймур Херш: конец конфликта на Украине близок вопреки оценке США

Конец конфликта на Украине близок вопреки оценке администрации президента США Джо Байдена. Об этом в своем блоге на платформе Substack сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Конец близок, даже если оценки, выдаваемые Байденом людям, будто сошли со страниц комиксов», — написал он.

По словам публициста, несмотря на скорое завершение конфликта, подход Белого дома, «когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом», не изменится.

Ранее Херш утверждал, что украинские и американские военные уже не делают прогнозов по наступлению Украины. По его словам, у президента республики Владимира Зеленского отсутствует какой-либо план, «кроме как держаться».