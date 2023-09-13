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13:37, 13 сентября 2023Россия

Шойгу назвал единственный вариант развития событий на Украине

Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине. Такой единственный вариант развития событий назвал глава Минобороны Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

Министр также рассказал, что Вооруженные силы России держат активную оборону в зоне проведения специальной военной операции и продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В начале июня 2023 года Вооруженные силы Украины начали контрнаступление. По словам президента Владимира Путина, противник не добился никаких результатов и понес большие потери.

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    Евгения Куликова
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