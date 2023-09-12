Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 12 сентября 2023Россия

Путин оценил результаты контрнаступления ВСУ

Путин заявил, что результатов контрнаступления Украины нет, а потери большие

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, а потери большие. Такую оценку озвучил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, с начала контрнаступления противник потерял 71,5 тысячи человек. Киев кидает бойцов так, что складывается впечатление, будто это «не их люди», отметил Путин.

Он добавил, что Россия не может прекратить вести боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за три месяца Киев не достиг своих целей ни на одном из направлений и понес колоссальные потери.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

    Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

    Пилот севшего в поле самолета раскрыл состояние пассажиров и экипажа

    Путин прокомментировал слова о связях Трампа с Россией

    Путин отметил отсутствие эффекта от применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

    Путин рассказал об отношении властей Украины к своим солдатам

    Путин назвал количество уехавших из России артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости