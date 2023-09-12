Путин оценил результаты контрнаступления ВСУ

Путин заявил, что результатов контрнаступления Украины нет, а потери большие

Результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, а потери большие. Такую оценку озвучил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, с начала контрнаступления противник потерял 71,5 тысячи человек. Киев кидает бойцов так, что складывается впечатление, будто это «не их люди», отметил Путин.

Он добавил, что Россия не может прекратить вести боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за три месяца Киев не достиг своих целей ни на одном из направлений и понес колоссальные потери.