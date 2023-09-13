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15:06, 13 сентября 2023Наука и техника

Вспышки в атмосфере Венеры связали с метеорами

Journal of Geophysical Research: вспышки в атмосфере Венеры связаны с метеорами

Изображение: Claire H Blaske et al /phys.org

Группа планетологов Университета штата Аризона нашла доказательства, что множество ярких вспышек в атмосфере Венеры на самом деле могут быть связаны с пролетами метеоров, а не с ударами молний. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

Долгое время вспышки объяснялись грозами в атмосфере планеты. Зонды, отправленные на планету, зафиксированы всплески электромагнитных помех, которые можно сравнить с теми, которые слышны во время гроз на Земле, что позволяет предположить, что вероятным источником являются молнии.

Однако при этом никогда не наблюдалось, чтобы зарегистрированные всплески статического электричества и вспышки в атмосфере происходили одновременно. Кроме того, существует мало свидетельств того, что атмосфера Венеры способна производить молнии.

Ученые проанализировали данные, полученные с помощью телескопа Маунт-Бигелоу в Аризоне и японского орбитального аппарата Акацуки. Оказалось, что каждый год происходило от 10 до 100 тысяч вспышек. Сравнивая количество вспышек, зарегистрированных в атмосфере Венеры, с количеством возможных метеоров, специалисты обнаружили, что они достаточно близки, чтобы предположить, что оба явления могут быть связаны.

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    Александр Еникеев
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