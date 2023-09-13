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19:10, 13 сентября 2023Путешествия

Названа самая лояльная страна Европы для выдачи рабочих виз

Rzeczpospolita: Польша выдает рабочих виз больше, чем все другие страны ЕС

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша названа самой лояльной страной Европы для выдачи рабочих виз. Об этом сообщает местное издание Rzeczpospolita.

По данным источника, за последние три года Польша привлекла почти два миллиона новых рабочих из-за пределов ЕС. Отмечается, что эта страна выдала рабочих виз больше, чем все другие европейские государства. В 2020 году эта цифра составила 600 тысяч, а в 2021 году — уже 790 тысяч. Для сравнения, Германия за этот же год оформила около 18 тысяч рабочих виз, Чехия — 41 тысячу, а Италия — 50 тысяч.

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Издание также отмечает, что контроль за трудовыми иммигрантами в Польше «иллюзорен», а система выдачи виз — коррумпирована.

«Проблема в том, что в Польше не существует систематической проверки того, действительно ли обладатели таких виз устроились на работу. А выборочные проверки выявляют гигантские злоупотребления. Польская виза — это билет на Запад для иностранцев из-за пределов ЕС», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в странах ЕС растет выдача «золотых виз» за инвестиции в недвижимость или бизнес, несмотря на призывы властей блока отказаться от этих программ. Согласно португальской государственной статистике, только в мае число таких виз выросло на 61 процент год к году и достигло 180 штук. В Греции в том же месяце выдали 412 виз — на 87 процентов больше, чем годом ранее.

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    Марина Черняк
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