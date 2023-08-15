Число «золотых виз» в Евросоюзе выросло вопреки призывам к их запрету

Bloomberg: число «золотых виз» в странах ЕС растет вопреки призывам к их запрету

В странах Евросоюза (ЕС) растет выдача «золотых виз» за инвестиции в недвижимость или бизнес, несмотря на призывы властей блока отказаться от этих программ, пишет Bloomberg со ссылкой на официальную статистику и данные компаний, помогающих с эмиграцией. Некоторые государства уже дали такое обещание, но не сдержали его.

Согласно португальской государственной статистике, только в мае число таких виз выросло на 61 процент год к году и достигло 180 штук. В Греции в том же месяце выдали 412 виз — на 87 процентов больше, чем годом ранее. Испания за весь 2022 год увеличила число выдач на 60 процентов — до 2462 «золотых» виз. Италия нарастила показатель почти в два раза и выдала рекордное количество документов с момента запуска программы в 2018 году.

Члены Европарламента и Еврокомиссии неоднократно настаивали на отмене «золотых виз». Особую остроту вопрос обрел после начала боевых действий на Украине, так как, по выражению бельгийского депутата Саскии Брикмонт, «золотые визы» считаются потенциальным способом для «олигархов, преступников и коррумпированных политиков» «купить себе путь в Европу и отмыть свои деньги, имидж и личность».

Аналогичное обещание дали Португалия, Нидерланды и Черногория. Греция удвоила инвестиционный порог с 250 до 500 тысяч евро в некоторых частях страны. Испания рассматривает два варианта — увеличить инвестиционный порог с 500 тысяч до миллиона евро или полностью отказаться от программы.

Однако на деле процесс получения виз в этих странах пока не усложнился, рассказала Bloomberg управляющий директор консалтинговой компании Global Citizen Solutions Патрисия Касабури. «Мы не наблюдали каких-либо существенных изменений в сложности получения визы», — заявила она. Действительно прекратили выдачи таких виз только Ирландия и Великобритания, сообщает издание.

За последние десять лет европейские государства с программами «золотых виз» привлекли таким путем инвестиции на общую сумму 25 миллиардов евро. Португалия была одним из крупнейших бенефициаров — она получила 6,8 миллиарда евро.

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