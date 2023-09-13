Среда обитания
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06:50, 13 сентября 2023Среда обитания

В мире ухудшилось качество речной воды

Экологи заявили об ухудшении качества речной воды в мире из-за погодных условий

Фото: Unsplash.com

Качество речной воды ухудшилось во всем мире из-за экстремальных погодных условий, об этом заявили экологи из Утрехтского университета в Нидерландах, проанализировав изменения почти тысячи рек в разных регионах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Специалисты отметили, что ухудшение происходит в последние десятилетия из-за волн жары, засух, проливных дождей и других явлений. Они подчеркнули важность подобных исследований для разработки стратегий, который гарантируют людям доступ к чистой воде.

Ученые выяснили, что большинство рек изменились из-за аномалий погоды, связанных с глобальным потеплением. Так, волны жары и засухи в 68 процентах случаев повлекли снижение концентрации кислорода в воде и рост солености.

После наводнений и дождей в 51 проценте случаев экологи зафиксировали рост числа частиц пластика, а также увеличение концентрации пестицидов, нитратов и иных компонентов удобрений.

Ранее сообщалось, что ученые нашли прямые доказательства того, что территория Антарктиды нагревается в два раза быстрее, чем прогнозировали климатические модели. Эксперт Сара Джексон отметила, что результаты исследования вызывают у научного сообщества особую тревогу.

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    Марина Совина
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