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20:51, 7 сентября 2023Среда обитания

Ученые испугались резкого потепления в Антарктиде

Guardian: территория Антарктиды нагревается в два раза быстрее прогнозов
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Ученые нашли прямые доказательства того, что территория Антарктиды нагревается в два раза быстрее, чем прогнозировали климатические модели. О тенденции и последующих за ней глобальных рисках пишет The Guardian.

Резкое повышение температуры зафиксировано в западной части континента — регион считается наиболее уязвимым к изменениям климата, поскольку в случае таяния льдов уровень моря может подняться на несколько метров. Климатологи давно допускают, что полярные зоны будут больше подвержены глобальному потеплению, чем другие части планеты. Однако ранее об ускоренном потеплении говорили только в отношении Арктики.

Ученый из Лаборатории наук о климате и окружающей среде во Франции Матье Касадо с коллегами исследовали 78 ледяных кернов и зафиксировали существенное изменение температуры в регионе. Климатологи пришли к выводу, что за десять лет Антарктида нагревалась на 0,22-0,32 градуса Цельсия. Прогнозируемый моделями показатель был значительно ниже — 0,18 градуса.

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Причем резкое потепление в Антарктиде мешает заметить поменявшийся из-за глобального изменения климата характер ветров. Эксперт Сара Джексон отметила, что результаты исследования вызывают у научного сообщества особую тревогу. Она подчеркнула, что все прогнозы ученых о будущем повышении уровня моря основывались на заниженных цифрах, которые предоставляли климатические модели. Это значит, что в реальности в Антарктиде может произойти более масштабное таяние льда, чем ожидалось.

Из-за потепления климата окружающая среда континента может подвергнуться разрушениям в ближайшие годы и десятилетия, предупредили ранее ученые. Недавно служба Евросоюза Copernicus (C3S) сообщила, что в июле средняя температура поверхности Мирового океана достигла рекордно высоких отметок, оказавшись на 0,51 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы. На большей части Антарктиды температуры значительно превышали средние показатели.

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    Мария Грушко
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