Предсказаны экстремальные климатические явления в Антарктиде

Frontiers in Environmental Science: волны тепла и таяния в Антарктиде участятся

Ученые Великобритании предсказывают, что экстремальные климатические явления в Антарктиде, такие как волны тепла или масштабное таяния льда, станут более частыми и серьезными из-за потепления климата. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Frontiers in Environmental Science.

Климатологи рассмотрели данные об экстремальных явлениях в Антарктиде и Южном океане, включая погоду, морской лед, температуру океана, системы ледников и шельфовых ледников, а также биоразнообразие на суше и на море. Они сделали вывод, что хрупкая окружающая среда Антарктики может подвергнуться значительному стрессу и ущербу в ближайшие годы и десятилетия.

В 2022 году в Восточной Антарктиде произошла самая большая в мире зарегистрированная волна тепла, в ходе которой температура поднялась на 38,5 градуса Цельсия выше среднего значения. В настоящее время образование морского льда в зимние месяцы является самым низким за всю историю наблюдений.

Экстремальные явления также влияют на биоразнообразие. Высокие температуры были связаны с годами с более низкой численностью криля, что приводило к голоданию потомства хищников, зависящих от криля, о чем свидетельствует множество мертвых детенышей морских котиков на пляжах.

В будущем повышение глобальной температуры не менее чем на 0,4 градуса Цельсия неизбежно и может быть даже выше, если не будут успешно предприняты решительные действия по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к середине века. Таким образом, отмечают авторы статьи, практически наверняка будущие экстремальные явления в Антарктике станут более выраженными, чем в настоящее время.